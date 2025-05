Jetzt geht es los, seht, da kommt der Herzog von Athen. Von Athen? Dieser Bart, wie mit der Gartenschere gestutzt, diese Haarte wie mit der Brennschere gekräuselt, diese Uniform wie vom Hofschneider gehübscht. Der ist doch nicht…? Doch, er ist es, ihr Herzog, der Georg, der von Meiningen aus Theatergeschichte stiftete und Teilen der Stadt die liebenswürdige Meinung hinterließ, das bliebe so. Die Hinterbliebenen lieben und salben ihn dafür bis auf den Tag. Und das Theater, so annonciert dieser Auftritt, ist entschlossen, den Meiningern zu geben, was der Meininger ist. So geschieht es.