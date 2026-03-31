Eine Anfrage zur Aufwertung des ehemaligen Tierpark-Geländes am Schülerfreizeitzentrum stellte Stadtrat Hans-Joachim Fiedler (AfD) in der letzten Stadtratssitzung. Das Areal des einstigen SFZ-Tierparks, eine Liegenschaft des Ilm-Kreises, biete einen desolaten Anblick. So erkundigte sich Hans-Joachim Fiedler, ob die Stadt auch eigene Pläne zur Aufwertung des Geländes habe und ob die mit dem Landratsamt abgestimmt seien. Und falls ja, ob es dafür einen Zeitraum gäbe.
SFZ Ilmenau Erlebnisgarten statt Tierpark?
Uwe Appelfeller 31.03.2026 - 13:00 Uhr