Eine Anfrage zur Aufwertung des ehemaligen Tierpark-Geländes am Schülerfreizeitzentrum stellte Stadtrat Hans-Joachim Fiedler (AfD) in der letzten Stadtratssitzung. Das Areal des einstigen SFZ-Tierparks, eine Liegenschaft des Ilm-Kreises, biete einen desolaten Anblick. So erkundigte sich Hans-Joachim Fiedler, ob die Stadt auch eigene Pläne zur Aufwertung des Geländes habe und ob die mit dem Landratsamt abgestimmt seien. Und falls ja, ob es dafür einen Zeitraum gäbe.