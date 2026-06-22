Sexueller Übergriff in München: Mann soll zwei Mädchen im Schwimmbad sexuell belästigt haben

München (dpa/lby) - Ein 37-Jähriger soll zwei Mädchen in einem Münchner Schwimmbad sexuell belästigt haben. Er soll die 12 und 14 Jahre alten Mädchen oberhalb der Kleidung im Intimbereich berührt haben, wie die Polizei mitteilte.
Ein 37-Jähriger soll in einem Münchner Schwimmbad ein Mädchen im Intimbereich berührt haben. Sie vertraut sich einer Freundin an, die von der gleichen Erfahrung berichtet. Sie gehen zum Bademeister.
München (dpa/lby) - Ein 37-Jähriger soll zwei Mädchen in einem Münchner Schwimmbad sexuell belästigt haben. Er soll die 12 und 14 Jahre alten Mädchen oberhalb der Kleidung im Intimbereich berührt haben, wie die Polizei mitteilte.
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Der Mann schwamm demnach auf die 14-Jährige zu und berührte sie. Direkt danach habe er sich wieder von ihr entfernt. Das Mädchen erzählte ihrer zwölf Jahre alten Freundin den Angaben zufolge von dem Vorfall mit dem ihr unbekannten Mann. Die Freundin habe daraufhin berichtet, der Mann habe sie auch auf die gleiche Art und Weise angefasst.
Die beiden Mädchen vertrauten sich laut Polizei daraufhin dem Bademeister an. Der verständigte die Polizei und hielt den mutmaßlichen Täter fest, bis die Beamten im Schwimmbad waren. Der 37-Jährige wurde wegen des sexuellen Übergriffs angezeigt.
Dazu, ob der Mann weitere Badegäste belästigte und ob die beiden Mädchen alleine im Schwimmbad waren, konnte ein Polizeisprecher keine weiteren Angaben machen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.