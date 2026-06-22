Sexueller Übergriff in München: Mann soll zwei Mädchen im Schwimmbad sexuell belästigt haben

Der Mann schwamm demnach auf die 14-Jährige zu und berührte sie. Direkt danach habe er sich wieder von ihr entfernt. Das Mädchen erzählte ihrer zwölf Jahre alten Freundin den Angaben zufolge von dem Vorfall mit dem ihr unbekannten Mann. Die Freundin habe daraufhin berichtet, der Mann habe sie auch auf die gleiche Art und Weise angefasst.