Ein Pfleger der Hofer Lebenshilfe soll in Oberfranken jahrelang behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sexuell missbraucht haben. Wie die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern mitteilte, hat das angegliederte Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet den 33-Jährigen zum Landgericht Bayreuth angeklagt. Die Taten sollen sich seit Oktober 2018 in drei verschiedenen Einrichtungen für behinderte Menschen in den Landkreisen Hof, Bayreuth und Lichtenfels ereignet haben.