Sexueller Missbrauch: Missbrauch: Landtag befürwortet bayernweite Aufarbeitung

"Um Kinder und Jugendliche bestmöglich vor jeder Form von Gewalt zu schützen und den Betroffenen von gestern, heute und morgen entschlossen zur Seite zu stehen, ist die umfassende Aufarbeitung und Aufklärung erlittenen Unrechts und die Schaffung eines rechtlich fundierten, funktionierenden Hilfesystems zwingend geboten", hieß es in der Petition an den Landtag. Ziel der Initiatoren ist die Bekämpfung von "sexualisierter, körperlicher, psychischer, spiritueller und behördlicher Gewalt", und zwar überall, in allen Institutionen, nicht nur in den Kirchen, in denen sich die Verbrechen ereignet hätten.