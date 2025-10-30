Sexueller Missbrauch: Kommission sieht Fehlverhalten bei früheren Bischöfen

Augsburg (dpa/lby) - Im Bistum Augsburg sind die Verantwortlichen der Diözese jahrzehntelang nicht angemessen mit sexuellem Missbrauch an Kindern umgegangen. Dies hat eine unabhängige Aufarbeitungskommission festgestellt, die Missbrauchsfälle bis ins Jahr 1948 zurück untersuchte. "Vor 2002 standen die Interessen der Kirche eindeutig im Vordergrund", sagte der Kommissionsvorsitzende Hubert Paul bei der Vorstellung der Studie. Danach seien Leitlinien und Strukturen zum Umgang mit Missbrauchstaten entstanden.