Sexueller Missbrauch: Kommission sieht Fehlverhalten bei früheren Bischöfen

Kommission schlägt Einladungsverbot für Priester vor

Die Kommission betonte, dass Kindesmissbrauch nie ganz verhindert werden könne. Dennoch sollte die Prävention im Augsburger Bistum weiter ausgebaut werden. Dies dürfe kein "Nischenthema" sein, sagte der Vorsitzende Paul, der vor seinem Ruhestand Präsident des Augsburger Sozialgerichts war. Auch Bischof Meier sagte, dass die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle die Kirche weiter beschäftigen werde. "Das ist ein Dauerthema."