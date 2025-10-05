Sexuelle Übergriffe: Anonyme Spurensicherung - wie sie von Frauen genutzt wird

137 schwere sexuelle Übergriffe im Vorjahr registriert

Bisher erfolgt die anonyme Spurensicherung ausschließlich über die Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Jena. Die Kosten für die Untersuchungen oder Beratungen würden von den Krankenkassen getragen. Das Land übernehme unter anderem die Kosten für Rufbereitschaften sowie für die Fahrten zu Betroffenen, bei denen Spuren außerhalb von Jena gesichert werden sollen. Thüringen habe im Haushaltsentwurf für 2026/27 die Mittel so kalkuliert, dass auch die Kosten für Opfer, die nicht gesetzlich versichert seien, abgedeckt werden könnten, so die Staatssekretärin.