Paris - Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu will überraschend nicht mehr gegen seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe ankämpfen. Die Anwälte des 77-Jährigen bestätigten zu Beginn des Verfahrens vor dem Pariser Berufungsgericht, dass der Darsteller von der Berufung zurücktrete. Auch die Staatsanwaltschaft zog daraufhin ihre Berufung zurück. Das Urteil aus erster Instanz - 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten - wird damit rechtskräftig. Depardieu selbst war vor Gericht nicht anwesend.