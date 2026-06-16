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  4. Halbnackter Eindringling überrascht Paar im Schlafzimmer

Sexuelle Nötigung Halbnackter Eindringling überrascht Paar im Schlafzimmer

Mitten in der Nacht steht plötzlich ein Fremder im Schlafzimmer eines Paares. Was der Mann dann macht, schockiert.

Sexuelle Nötigung: Halbnackter Eindringling überrascht Paar im Schlafzimmer
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Ein halbnackter Eindringling hat ein junges Paar mitten in der Nacht in Angst und Schrecken versetzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

München (dpa/lby) - Mitten in der Nacht ist ein Paar im eigenen Bett von einem halbnackten Eindringling überrascht worden. Der Fremde habe sich mit unbekleidetem Unterkörper zu einer schlafenden 20-Jährigen und ihrem 24 Jahre alten Lebensgefährten gelegt, teilte die Polizei in München mit. Eine Rangelei zwischen den Männern weckte auch den 55-jährigen Vater der jungen Frau auf. Gemeinsam konnten die drei den Eindringling festhalten, der unter anderem wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt wurde.

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Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 48 Jahre alten Deutschen aus dem Landkreis Miesbach. Wie der Mann ins Haus kam, dazu gab es keine Angaben. Er soll gewaltfrei eingedrungen sein und sich danach einige Zeit unbemerkt im Haus aufgehalten haben, bevor er in den ersten Stock ging und dort das Schlafzimmer des Paares aufsuchte. 

Der Mann war laut Polizei psychisch auffällig. Er wurde vorläufig festgenommen und dann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Zur Identität des Paares machten die Ermittler keine Angaben.