München (dpa/lby) - Mitten in der Nacht ist ein Paar im eigenen Bett von einem halbnackten Eindringling überrascht worden. Der Fremde habe sich mit unbekleidetem Unterkörper zu einer schlafenden 20-Jährigen und ihrem 24 Jahre alten Lebensgefährten gelegt, teilte die Polizei in München mit. Eine Rangelei zwischen den Männern weckte auch den 55-jährigen Vater der jungen Frau auf. Gemeinsam konnten die drei den Eindringling festhalten, der unter anderem wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt wurde.
Sexuelle Nötigung Halbnackter Eindringling überrascht Paar im Schlafzimmer
dpa 16.06.2026 - 11:11 Uhr