Sexuelle Nötigung: Halbnackter Eindringling überrascht Paar im Schlafzimmer

München (dpa/lby) - Mitten in der Nacht ist ein Paar im eigenen Bett von einem halbnackten Eindringling überrascht worden. Der Fremde habe sich mit unbekleidetem Unterkörper zu einer schlafenden 20-Jährigen und ihrem 24 Jahre alten Lebensgefährten gelegt, teilte die Polizei in München mit. Eine Rangelei zwischen den Männern weckte auch den 55-jährigen Vater der jungen Frau auf. Gemeinsam konnten die drei den Eindringling festhalten, der unter anderem wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt wurde.