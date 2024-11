Ende Oktober und Mitte November hatte der Verdächtige demnach an verschiedenen Orten im Nürnberger Süden drei Frauen zwischen 22 und 32 Jahren belästigt. Mit dem Fahrrad sei er an die Opfer herangefahren, habe sie berührt und sei geflohen. Wegen der Häufung der Fälle setzte die Polizei daraufhin Zivilfahnder an den Tatorten ein.