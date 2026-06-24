München (dpa/lby) - Eine 24-jährige Paketzustellerin ist in München bei der Arbeit mutmaßlich sexuell belästigt worden. Der Empfänger eines Pakets soll die Frau am Dienstag laut Polizei erst unsittlich am Oberschenkel berührt haben, dann – nachdem sie sich in ihr Fahrzeug geflüchtet hatte – erneut am Gesäß. Die Frau alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den 60-jährigen Verdächtigen an seiner Wohnanschrift fest. Er wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt.