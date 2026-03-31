Nürnberg (dpa/lby) - Ein 45-Jähriger soll einer Straßenbahnfahrerin in Nürnberg mehrfach an die Brüste gefasst haben. Zuvor sei der Mann am Montag sichtlich betrunken über die Fahrbahn getorkelt, habe den Verkehr aufgehalten und sei schließlich in die Bahn eingestiegen. Die Fahrerin hat ihn daraufhin aufgefordert, auszusteigen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Den Angaben nach ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, der 45-Jährige soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zudem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.