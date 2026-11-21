Bukarest - In Rumänien haben die Ermittler eine Zuhältergruppe gesprengt, die seit dem Jahr 2021 etwa 20 junge Frauen aus ihrer Heimat nach Westeuropa gebracht und dort zur Prostitution gezwungen haben soll. Von zehn festgenommenen Tatverdächtigen wurden vier dem Haftrichter vorgeführt, der entscheiden soll, ob sie in Untersuchungshaft kommen sollen, teilte die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der Staatsanwaltschaft in Bukarest, DIICOT, mit. Eines der Opfer sei zudem im Jahr 2022 in Österreich von einem Freier getötet worden, hieß es weiter von DIICOT.