Sexualstraftaten Frauen betäubt, vergewaltigt und gefilmt? Berliner angeklagt

"Pelicot ist kein Einzelfall"

Weltweit bekannt wurde der Fall der Französin Gisèle Pelicot, die von ihrem damaligen Ehemann über knapp zehn Jahre immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden war.

"Pelicot ist kein Einzelfall", sagte Richter Markus Koppenleitner im April in München bei der Verurteilung des Studenten aus China. "Das ist kein chinesisches und auch kein französisches Phänomen, sondern auch ein Phänomen in Deutschland und letztlich auch weltweit."

Internationale Ermittlungen zu Online-Netzwerk

Erst vor wenigen Tagen sind internationale Ermittler gezielt gegen Online-Netzwerke von Männern vorgegangen, die ihre Partnerinnen betäuben, sexuell missbrauchen und Aufnahmen von dem Missbrauch ins Netz stellen. 156 mutmaßliche Opfer und Täter seien identifiziert worden, teilte Europol in Den Haag mit. An dem "Projekt Medusa" waren maßgeblich das Bundeskriminalamt (BKA) und das Hamburger Landeskriminalamt beteiligt.

Es ist im April gestartet worden mit dem Ziel, die Online-Netzwerke hinter diesem Missbrauch zu zerschlagen. Seit April wurden Europol zufolge in den beteiligten Ländern 57 Männer festgenommen und 158 Opfer in Sicherheit gebracht.