Sexualstraftäter Täter. Menschenfänger. Wer war Jeffrey Epstein?

"Wer war Jeffrey Epstein?", fragte die britische Rundfunkanstalt BBC in diesem Februar, nachdem das US-Justizministerium weitere Teile der Akten veröffentlicht hatte. Der Mann, der heute einer der bekanntesten Sexualstraftäter ist, war einst ein Mathematik- und Physiklehrer in New York. Ab Ende der 1970er Jahre machte er Karriere in der Welt des großen Geldes. Kunden mit weniger als einer Milliarde US-Dollar soll sein Unternehmen abgelehnt haben.

Das ihm früher wohlwollend beschiedene Image als Lebemann mit wechselnden Partnerinnen erscheint mit dem Wissen von heute in einem anderen Licht. Im Internet hat sich mittlerweile die Frage, ob der oder die eigene Lieblingsprominente in den Epstein-Akten steht, verselbstständigt. Es gibt etliche Fotos von dem Unternehmer Arm in Arm mit bekannten Persönlichkeiten - unter anderem Trump, der die Vorwürfe, von den kriminellen Machenschaften gewusst zu haben, stets zurückgewiesen hat.