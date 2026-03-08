Sexualisierter Missbrauch Ex-Bischof Hofmann gibt Ehrentitel nach Missbrauchsfall ab

In der nun abgeschlossenen ersten Phase der Aufarbeitung ging es laut Jung darum, das Handeln der damaligen Diözesanleitung ab 2010 zu rekonstruieren. Nun sei es wichtig, dass die Gemeinde gut in Phase zwei eintrete, in der es um die Bearbeitung von Emotionen gehe. Der Pfarrgemeinderat in Höchberg will sich nach Angaben des Ordinariats am 18. März mit der Stellungnahme Hofmanns beschäftigen und den Einstieg in die zweite Phase der Aufarbeitung vorbereiten.