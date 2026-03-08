Sexualisierter Missbrauch Ex-Bischof Hofmann gibt Ehrentitel nach Missbrauchsfall ab

Würzburg - Im Zuge der Aufarbeitung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen einen verstorbenen Priester im Bistum Würzburg hat der emeritierte Bischof Friedhelm Hofmann Konsequenzen gezogen. "Ich gebe den Titel des Ehrendomherrn an der Kathedrale von Würzburg zurück", sagte Hofmann nach Angaben des Bischöflichen Ordinariats. Der amtierende Bischof Franz Jung sagte, nun stehe noch die Einschätzung des römischen Dikasteriums für die Bischöfe zum Vorgehen Hofmanns in den Jahren zwischen 2010 und 2017 an.