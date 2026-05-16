Sexualisierte Grenzverletzung?: Bistum Erfurt stellt Pfarrer nach Vorwürfen vorläufig frei

Erfurt (dpa/th) - Das Bistum Erfurt hat einen Pfarrer im Eichsfeld wegen des Verdachts sexualisierter Grenzverletzungen gegenüber Jugendlichen vorläufig vom Dienst freigestellt. Im Zuge einer ohnehin geplanten Versetzung in eine andere Pfarrei seien der Bistumsleitung Hinweise auf anzügliche Bemerkungen des Geistlichen zu Jugendlichen mitgeteilt worden, teilte das Bistum auf Anfrage mit. Des Weiteren habe sie Videos mit Auftritten des Pfarrers erhalten, "in denen seine für einen Priester inakzeptable und beschämend vulgär-obszöne Ausdrucksweise dokumentiert ist".