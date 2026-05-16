Sexualisierte Grenzverletzung?: Bistum Erfurt stellt Pfarrer nach Vorwürfen vorläufig frei

Der Pfarrer befinde sich auf Anordnung von Bischof Ulrich Neymeyr in einer Auszeit. Danach werde entschieden, ob er weiterhin seelsorgerisch tätig sein könne. Der Geistliche ist seit 20 Jahren in der Pfarrei Lengenfeld unterm Stein tätig, er galt als in der Gemeinde sehr beliebt. Er sollte in den Kreis Sömmerda wechseln. "Im Bistum Erfurt ist es durchaus üblich, dass Pfarrer nach zehn und mehr Jahren die Stelle wechseln, um anderswo neue Erfahrungen zu sammeln", heißt es in einer Erklärung des Bistums.