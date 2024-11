Sexualisierte Gewalt: Vater soll Tochter missbraucht und Fotos verbreitet haben

Bad Tölz (dpa/lby) - Ein Vater aus Oberbayern soll seine Tochter sexuell missbraucht und Fotos davon im Internet geteilt haben. Der 40-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Demnach war die australische Polizei auf die Aufnahmen im Darknet aufmerksam geworden und ermittelt, dass diese offenbar im laufenden Jahr in Deutschland erstellt worden waren. Über das Bundes- und das Landeskriminalamt wurde der Fall demnach an die Kripo Weilheim weitergegeben.