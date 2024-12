Mühlhausen/Ebeleben (dpa/th) - Weil er jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen einen Erzieher angeklagt. Der 38-Jährige soll sich demnach an Minderjährigen in einem Kinderheim, in dem er arbeitete, vergangenen haben. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Anklageerhebung berichtet.