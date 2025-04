Sexualisierte Gewalt: Missbrauchsprozess gegen Ex-Erzieher begonnen

Der 38-jährige Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft an mehreren Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Betreuer in dem Heim im Kyffhäuserkreis vergangenen haben. Der Angeklagte soll zwischen 2016 und 2024 übergriffig geworden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 82 Taten vor, darunter 27 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und 30 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Angeklagte sitzt seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft.