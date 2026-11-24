Der Verdächtige soll sich im Bus neben das Mädchen gesetzt und sie im Verlauf der Fahrt gegen ihren Willen geküsst und unsittlich berührt haben. Außerdem soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die 16-Jährige machte demnach Einsatzkräfte der Bundespolizei in Regensburg am Bahnhof auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.