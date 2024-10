Sexualdelikt: Frau im Taxi belästigt - Fahndung nach Fahrer

Die Frau war zunächst an der Donnersberger Brücke in ein bereits besetztes Taxi eingestiegen. Ob sonst kein Wagen verfügbar war, blieb offen - Samstagnacht und zudem am letzten Oktoberfest-Wochenende kann es in der Gegend durchaus Engpässe geben. Nachdem der Fahrer den anderen Fahrgast namens Patrick an der Theresienwiese abgesetzt hatte, nahm er Kurs auf Pasing - wo sich das Sexualdelikt ereignete.