Bremen - Giulia Gwinn vom FC Bayern München sieht in den sexistischen Beleidigungen gegen Schiedsrichterin Fabienne Michel auch ein Warnsignal. "Das ist ein Musterbeispiel dafür, dass die Toleranz längst nicht so weit ist, wie sie sein sollte. In meinen Augen ist dieser Vorfall bodenlos", sagte die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen in einem Interview des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".