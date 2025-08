Aschaffenburg (dpa/lby) - Fünf junge Männer stehen von kommendem Mittwoch an in Aschaffenburg vor Gericht, weil sie mit einem Trick Homosexuelle erpresst und ausgeraubt haben sollen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet unter anderem auf schwere räuberische Erpressung und schweren erpresserischen Menschenraub.Nach Angaben der Ermittler sind in Nordbayern bereits mehrfach Tätergruppen mit ähnlicher Vorgehensweise aufgetreten.