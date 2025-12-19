Es ist Tradition am Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium: das Adventskonzert vor Beginn der Weihnachtsferien, das sich Jahr um Jahr großen Zuspruchs erfreut. So stand Schulleiterin Beate Dittmar die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben, als sie nach dem Programmauftakt des Geisaer Chors, der die „Weihnachtsmann & Co. KG“ (Maybebop) vorstellte, die Konzertbesucher in der voll besetzten Aula begrüßte und ein abwechslungsreiches unterhaltsames Programm ankündigte.