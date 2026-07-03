Seit mehr als zehn Jahren gibt es – organisiert durch das Goethe-Institut Weimar, das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland, und das Goethe-Institut Washington – für Lehrerinnen und Lehrer aus den verschiedensten Bundesstaaten der USA die Möglichkeit, auf einer zehn- bis vierzehntägigen Bildungsreise ausgewählte Städte und verschiedenste Sehenswürdigkeiten Deutschlands zu besuchen, Menschen vor Ort zu begegnen, sie kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.