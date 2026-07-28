Produzent Luca Verhoeven ist der Bruder von Simon Verhoeven ("Willkommen bei den Hartmanns", "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke") und Sohn von Schauspiel-Legende Senta Berger und Filmemacher Michael Verhoeven, der 2024 mit 85 Jahren gestorben ist.

Inspiriert auch von einem 70er-Jahre-Film mit Heinz Rühmann

Von Michael Verhoevens 1976 gedrehter Tragikomödie "Gefundenes Fressen" ist der neue Film inspiriert. Darin spielte Heinz Rühmann einen Landstreicher namens Alfred Eisenhardt, der nach dem Krieg nie wieder richtig Fuß fasste und von Mallorca träumt. Mario Adorf mimte den Polizisten Erwin Kolozecik.

In "Servus Eddie - Spätes Glück" steht nun der Münchner Polizist Eddie mit demselben Nachnamen Kolozecik im Mittelpunkt. Er möchte nach einer Degradierung zum Streifenpolizist mit eigenmächtigen Aktionen seine Karriere wieder in Schwung bringen.

Seinem Kollegen Carlo (Gerhard Wittmann) geht er gehörig auf den Zeiger, weil er so der Typ Mann ist, der auch mal das Blaulicht einschaltet, um schneller eine Leberkässemmel besorgen zu können.

Bei einem missglückten Einsatz trifft Eddie, der bei seiner Mutter Maria (Speidel) lebt, auf den Gelegenheitsdieb und Obdachlosen Adam (Halmer) sowie die Zeugin Frau Schröder (Marlene Morreis), die ihm den Kopf verdreht, von der er sich aber zunächst "wie Rotz am Ärmel" behandelt fühlt.

München als "Weltstadt mit Herz"

Aus den zufälligen Begegnungen entwickelt sich eine Geschichte über Schuld, Versöhnung und eine sicherlich wichtige Eigenschaft, nämlich sich selbst verzeihen zu können.

Die Handlung (Drehbuch von Regisseur Felix Karolus, gemeinsam mit Putzi von Adamo) ist aber teils hanebüchen, etwa wenn eine Figur eine jahrelange Angststörung innerhalb weniger Minuten mit ein bisschen Willen überwinden kann. Am Ende geht dann alles ganz schnell, innerhalb weniger Minuten scheint sich alles Komplexe in Wohlgefallen aufzulösen.

Die ARD formuliert das natürlich positiv: "München als "Weltstadt mit Herz" bildet die Kulisse für einen Fernsehfilm, der pointierten Dialogwitz und turbulente Wendungen mit berührenden Momenten verbindet."