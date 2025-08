Wer sich bei der Meldestelle in Suhl ummelden möchte, wer seinen Führerschein verlängern will oder sein Auto umzumelden hat, der benötigt in aller Regel einen Termin. Weil es manchmal aber schnell gehen soll, weil nicht jeder in der Woche seine Amtsgeschäfte erledigen kann oder weil die freien Termine nicht in die persönliche Planung passen – genau deshalb öffnet die Stadt Suhl seit Juni an jedem ersten Samstag im Monat den Schalterbereich für die Bearbeitung von Bürgeranliegen dieses Fachbereiches. So auch am zurückliegenden Sonnabend.