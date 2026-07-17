Am Donnerstag hatte die Redaktion über einen üblen Fall von Tierquälerei im Dermbacher Ortsteil Stadtlengsfeld berichtet. Dort war eine angeschossene, schwer verletzte Katze in einem Garten gefunden worden. Und wie nach Angaben von Ramona Ritz vom Verein „Das Mietzhaus – die Pfötchenretter“ nach der tierärztlichen Behandlung nun feststeht, war diese vor dem Schuss zunächst mit Schlägen und Tritten misshandelt worden.