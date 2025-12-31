Serienhype Wird das "Stranger Things"-Finale enttäuschen?

Die heutzutage wahnsinnig hohen Erwartungen an Autoren in Sachen Serienfinale sind an den "Stranger Things"-Machern offenkundig nicht vorbeigegangen.

"Natürlich ist das beängstigend", sagte Matt Duffer, der die Serie mit seinem Zwillingsbruder Ross erschuf, und nach eigenen Angaben das Ende von "Stranger Things" schon früh im Kopf hatte. Man habe das Ende lange vor Augen gehabt und "konsequent darauf hingearbeitet", sagte Duffer. "Es gibt so viele Handlungsstränge, eine Mythologie, eine komplexe Geschichte – all das muss zu einem befriedigenden Abschluss gebracht werden."

"Stranger Things" wurde im Laufe der Jahre immer brutaler

Seit der ersten Staffel ist in der fiktiven Kleinstadt Hawkins viel passiert. In den ersten Folgen, die im Jahr 1983 spielen, verschwindet der kleine Will Byers (Noah Schnapp). Seine Freunde Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) und Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) treffen bei der Suche nach Will auf die geheimnisvolle Elf (Eleven), gespielt von Millie Bobby Brown.

Das Mädchen verfügt über außergewöhnliche Kräfte. Schließlich entdecken die Kinder - und Wills Mutter Joyce (Winona Ryder) - eine parallele Schattenwelt, das Upside Down. Dort lauert der Demogorgon, ein furchteinflößendes Monster.

Nachdem Will aus der Schattenwelt gerettet werden konnte, wird Hawkins in der zweiten Staffel - das Jahr ist 1984 - von einer noch größeren Bedrohung heimgesucht. In der dritten Staffel (1985) infiltrieren sowjetische Agenten Hawkins, um ein Portal zur Schattenwelt zu öffnen. In der vierten Staffel sucht ein intelligentes Wesen namens Vecna (Jamie Campbell Bower) Bürger von Hawkins in ihren Träumen heim. Die Schattenwelt greift auf die reale Welt über.

In Staffel fünf - beginnt 1987 - steht Hawkins unter militärischer Quarantäne und ist gezeichnet von der Öffnung des Portals. Elf wird von der Regierung gesucht. Ihre Freunde wollen dem ganzen Horror endlich ein Ende bereiten. Ist Vecna tatsächlich der Endgegner oder ist da noch was anderes? Werden Zeitreisen nötig für den ultimativen Schluss?

Manche Fans vom Anfang hat die Serie, wenn nicht verloren, so doch jetzt schon ein wenig vor den Kopf gestoßen. Denn während in der ersten (Kinder-)Staffel das Böse quasi nicht zu sehen und es gemächlich gruselig war, entwickelte sich die Serie immer mehr zu einer expliziten Horror-Show mit äußerst brutalen Szenen.

Während Staffel eins eine Art Nestwärme ausstrahlte, sind die einstigen Kinderstars inzwischen auch einfach Erwachsene geworden. Manche Fans sind melancholisch, sehen sich mit der eigenen verlorenen Kindheit konfrontiert.

Doch Natalia Dyer, die in der Serie die Figur Nancy Wheeler spielt, verbreitet Euphorie: Ein richtiger Abschluss bei Serien sei nicht immer selbstverständlich. "Aber die Macher haben wirklich alles gegeben, damit es sich wie ein richtiges Ende anfühlt. Und das ist wirklich schön."