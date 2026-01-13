Serien und Filme: Neuer Streamingdienst HBO Max in Deutschland gestartet

Köln - Mit dem US-Anbieter HBO Max ist heute ein weiterer Streamingdienst in Deutschland gestartet. Dahinter steckt der Medienriese Warner Bros. Discovery, zu dem unter anderem das Filmstudio Warner Bros., der Streamingdienst Discovery+, Nachrichtennetzwerke wie CNN, Sender wie HBO und Eurosport sowie das Comic-Universum DC Comics gehören. Den Start in Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein nannte das Unternehmen einen "bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion". Im März sollen Großbritannien und Irland folgen.