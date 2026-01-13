Wie reagieren andere Streamingdienste?

RTL hat schon reagiert und kurz vor dem Start einen Deal verkündet: Wer die beiden Streamingdienste RTL+ und HBO Max im Doppelpack bucht, bekommt die Abos günstiger - in den ersten Monaten teilweise schon für zusammen rund zehn Euro im Monat.



Sky/Wow hat bislang viele HBO-Formate in Deutschland gezeigt - und das bleibt auch so, wie das Unternehmen der dpa bestätigte. So werden die kommenden Staffeln von Serien wie "The White Lotus", "Euphoria" oder "House of the Dragon" zu sehen sein - parallel zu HBO Max.