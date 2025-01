New York - Rund 20 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" will die Besitzerin des Serien-Hauses von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) angesichts des anhaltenden Touristen-Anstroms ihren Treppenaufgang mit einem Tor verriegeln. Die zuständige Denkmalschutz-Kommission in New York billigte einen entsprechenden Antrag.