Serien-Star Patrick und Arnie Schwarzenegger gehen gern zusammen ins Gym

Schwarzenegger hofft, er hat wenig mit "White Lotus"-Figur gemein

Patrick Schwarzenegger ist aktuell in der dritten Stafel der gehypten Serie "The White Lotus" zu sehen. Er verkörpert einen unsympathischen, sexbesessenen jungen Mann namens Saxon. Er hoffe, er habe nicht so viel mit der Figur gemeinsam, scherzte der US-Schauspieler.