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  4. Nach "Stranger Things": Brown und Harbour in neuer Serie

Serien-Partner Nach "Stranger Things": Brown und Harbour in neuer Serie

In der Hitserie «Stranger Things» wurde David Harbour zur Vaterfigur für das von Millie Bobby Brown gespielte Mädchen Eleven. Nun kehren sie als Vater und Tochter in einer neuen Netflix-Serie zurück.

Los Angeles - Die "Stranger Things"-Stars Millie Bobby Brown (22) und David Harbour (51) kehren für Netflix als Vater-Tochter-Duo vor die Kamera zurück. Der Streamingdienst beschreibt die neue, noch titellose Serie als Thriller-Drama um einen früheren FBI-Agenten (Harbour), der sich wieder in die Spionage-Welt begibt, um seine verschwundene Tochter (Brown), die ebenfalls Agentin, aber von ihrem Vater entfremdet ist, zu finden. Der britische Drehbuchautor Jack Thorne ("Adolescence", "Lord of the Flies") ist als Schreiber und Produzent an Bord. 

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Nach fast einem Jahrzehnt hatte die Kultserie "Stranger Things" Anfang 2026 ihr Finale. In dem Netflix-Hit, der sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelte, spielte Harbour den bärbeißigen Polizei-Chef Jim Hopper, der als Ziehvater und Vertrauter der Protagonistin Eleven (Brown) auftritt. Die Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte war in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins angesiedelt.