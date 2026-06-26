Los Angeles - Die "Stranger Things"-Stars Millie Bobby Brown (22) und David Harbour (51) kehren für Netflix als Vater-Tochter-Duo vor die Kamera zurück. Der Streamingdienst beschreibt die neue, noch titellose Serie als Thriller-Drama um einen früheren FBI-Agenten (Harbour), der sich wieder in die Spionage-Welt begibt, um seine verschwundene Tochter (Brown), die ebenfalls Agentin, aber von ihrem Vater entfremdet ist, zu finden. Der britische Drehbuchautor Jack Thorne ("Adolescence", "Lord of the Flies") ist als Schreiber und Produzent an Bord.