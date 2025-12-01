Serien Nach dem Sisi-Boom jetzt der Mozart-Trend

Sky schreibt: "Während Amadeus‘ Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter erblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Für ihn wird Mozart zur Bedrohung von allem, was ihm lieb und teuer ist – seinem Talent, seinem Ansehen, ja sogar seinem Glauben an Gott."

Bevor nun Mozart in den Fokus rückt, gab es eine Art Sisi-Hype

In den vergangenen Jahren war eine andere Größe aus der österreichischen Geschichte als Stoff für den Streamingmarkt sehr ergiebig: Kaiserin Elisabeth (genannt Sisi oder auch Sissi).

2021 brachte RTL die Serie "Sisi" auf den Markt - mit Dominique Devenport und Jannik Schümann (als Kaiser Franz Joseph) in den Hauptrollen. Die konfliktreiche Romantik des Paars und auch das Thema Sex nahmen viel Raum ein. Nach vier Staffeln war 2024 Schluss.

Im Jahr 2022 kam bei Netflix außerdem die Serie "Die Kaiserin" heraus - mit Devrim Lingnau und Philip Froissant in den Hauptrollen. 2024 folgte Staffel zwei, für 2026 wird die dritte und letzte Staffel erwartet.

Folgt dann bald eine Ludwig-II.-Welle?

Die nächste Adelsserie kommt sicher. Derzeit im Dreh befindet sich ein achtteiliges Crime-Drama namens "Ludwig" (so der Arbeitstitel).

Es befasst sich mit einer weiteren historischen Persönlichkeit aus dem Alpenraum: mit dem bayerischen König und Märchenschloss-Erbauer Ludwig II. (1845-1886), der der Cousin von Sisi war.

Die Titelrolle in der neuen ARD-Serie spielt Luis Pintsch. Die Koproduktion von unter anderem BR, Servus TV und SRF soll 2027 ausgestrahlt werden.