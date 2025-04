Serien-Diebstahl: Rouladen in der Handtasche - Ehepaar stiehlt Fleisch

Die Polizei geht eigenen Angaben nach davon aus, dass das Pärchen das Geschäft in den Oberpfalz-Arkaden in Sulzbach-Rosenberg jeweils gemeinsam betrat. Dann habe der 47 Jahre alte Mann an der Fleischtheke Rinderrouladen bestellt. In einem Seitengang kurz vor der Kasse verabredeten sich die beiden laut Polizei und die 50-Jährige steckte die Rouladen in ihre Handtasche. Während der Mann demnach die Waren aus dem Einkaufswagen bezahlte, soll sich die Frau hinter ihm vorbeigeschlichen haben. Ohne die Fleischwaren zu bezahlen, soll das Ehepaar den Angaben zufolge den Markt verlassen haben.