Köln/Berlin - Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sieht in seinem Abschied von der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) eine Chance für einen Neuanfang. "25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen - ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt", sagte er laut einer RTL-Mitteilung. Im Moment überwiege die Vorfreude. "Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt."