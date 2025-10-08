Vom Lautenberg führt mich der Weg über den Pfiffergrund in die Aue und vorbei an Bahnhof und Busbahnhof nach Neundorf. Gleich hinter dem Gasthaus „Goldener Hirsch“ geht es nach links. Ich passiere die traurigen Reste des alten Suhler Schwimmbades, in dem ich vor vielen Jahren das Schwimmen gelernt habe. Ein kurzer steiler Anstieg führt zum Friedberg. Die Asylbewerber, die mir entgegenkommen, sind weniger als vor einigen Jahren.