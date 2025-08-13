Heute haben wir uns einen kurzen und familienfreundlichen Wanderweg in unserem Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach ausgesucht: den Liederwanderweg. Nicht ohne Grund, denn die Veröffentlichung der schönen Sonderbriefmarke „Oh Tannebaum“ liegt erst ein halbes Jahr zurück, und am 14. August wird Matthias Gering sein Heft zum Komponisten Ernst Anschütz im Rahmen der Kleinen Suhler Reihe vorstellen. Vor 245 Jahren wurde dieser berühmteste Sohn Goldlauters im Pfarrhaus zwischen Kirchberg und Lauter geboren. Er wuchs hier im Thüringer Wald auf, besuchte das Hennebergische Gymnasium Schleusingen, studierte in Leipzig und wirkte über 40 Jahre als Lehrer in der Messestadt. Von 1824 bis 1830 veröffentlichte er drei Bände seines „Musikalischen Schulgesangbuches“.