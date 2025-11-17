 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Autoknacker festgenommen

Serie von Aufbrüchen Autoknacker festgenommen

Nach mehreren Fällen von Auto-Aufbrüchen im Süden und Westen von Thüringen hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Serie von Aufbrüchen: Autoknacker festgenommen
1
Symbolbild: Eine Person versucht das Schloss an einem Fahrzeug aufzubrechen Foto: Adobe Stock

Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet Eisenach führten die Polizei nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen zu einem 32-jährigen Verdächtigen. Der Mann komme aus Ägypten, heißt es von der Polizeiinspektion.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Autoknacker im Wartburgkreis: Vier Fahrzeuge in einer Nacht aufgebrochen

29.10.2025 13:43 Autoknacker im Wartburgkreis Vier Fahrzeuge in einer Nacht aufgebrochen

Zuerst in Eisenach, nun in Barchfeld und Schweina. Derzeit stehen in der Region vermehrt Autos im Fokus von Kriminellen.

Der 32 Jahre alte Mann kann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Vielzahl der Diebstähle in Zusammenhang gebracht werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, teilt die Polizei am Montagvormittag mit.

Unsere Empfehlung für Sie

Wartburgkreis: Serie von Auto-Aufbrüchen

23.10.2025 14:13 Wartburgkreis Serie von Auto-Aufbrüchen

Eine Autoknacker-Bande trieb offenbar in Eisenach und Umgebung ihr Unwesen. was ist bislang bekannt?

Wie bereits berichtet, hatte es zuvor schon eine Serie von Auto-Aufbrüchen in Barchfeld, Eisenach, Schweina und Bad Salzungen gegeben. In Eisenach und Wutha-Farnroda wurden innerhalb von zwei Tagen 26 Auto-Aufbrüche gemeldet. 