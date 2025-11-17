Serie von Aufbrüchen Autoknacker festgenommen
Redaktion 17.11.2025 - 12:18 Uhr
Nach mehreren Fällen von Auto-Aufbrüchen im Süden und Westen von Thüringen hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.
Der 32 Jahre alte Mann kann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Vielzahl der Diebstähle in Zusammenhang gebracht werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, teilt die Polizei am Montagvormittag mit.
Wie bereits berichtet, hatte es zuvor schon eine Serie von Auto-Aufbrüchen in Barchfeld, Eisenach, Schweina und Bad Salzungen gegeben. In Eisenach und Wutha-Farnroda wurden innerhalb von zwei Tagen 26 Auto-Aufbrüche gemeldet.