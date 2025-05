Die zweite "Pope"-Staffel (2020) mit dem Titel "The New Pope" und dem hervorragenden John Malkovich beleuchtet etwas, was es noch nicht gab: Was passiert, wenn der Papst ins Koma fällt und monatelang nicht aufwacht? Kann dann einfach ein neuer Papst gewählt werden? Die Kardinäle tun es.