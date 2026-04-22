Sechs Influencer aus ganz Deutschland, die sich inmitten trainierender Biathleten in der Hauptsaison der Skisporthalle Oberhof einer Aufgabe stellen. Das wird am Sonntag in der neuen Serie „The Creators“ auf der Videoplattform Youtube zu sehen sein. Das Konzept der Serie besteht darin, dass die Content-Creator durch ganz Thüringen reisen und bei verschiedenen Challenges vor Ort gegeneinander antreten. Bisher sind zwei Folgen online, für die in Erfurt und am Stausee Hohenwarte gedreht wurde. In der nächsten Folge zeigen die Filmemacher ihr kreatives Können dann in Südthüringen. Genauer gesagt in Oberhof.