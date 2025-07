Mein Portemonnaie erfüllt alle gängigen Klischees über Frauen-Geldbeutel. Er ist groß, schwer und übervoll. Natürlich trage ich die Gutscheine von Besuchen auf Raststätten-Toiletten bei mir. Und natürlich habe ich Fotos meiner Kinder darin – aber nicht nur die. Auch Sven und Martin sind immer dabei. Seit mehr als zwei Jahrzehnten schon bin in großer Skisprung-Fan. Natürlich startete die Leidenschaft damals wie bei allen Mädchen: Mit den Wettkämpfen, in denen Sven Hannawald und Martin Schmidt auf dem Balken saßen. Ein Relikt aus dieser Zeit ist in meinem Portemonnaie zu finden. Als das Jugendmagazin Bravo wöchentliche Pflichtlektüre war, riss ich ein Bild der beiden Sportler heraus. Inzwischen haben die beiden Männer zwar einen Knick im Gesicht, zu erkennen sich die Helden von damals aber bis heute. Das Stück Zeitschrift im Geldbeute zu finden, erforderlich allerdings etwas Detektivarbeit. Es ist im wohl verstecktesten Fach hinterlegt.