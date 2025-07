Mein Geldbeutel und ich, das ist eine Geschichte für sich. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir uns erst dieser Tage getrennt haben. Jahrelang hat er treue Dienste geleistet. Aber nun hat er den Belastungen nicht mehr standhalten können. Wenn ich ihn aus der Tasche gezogen habe, dann hätte man meinen können, ich wäre Millionär. So dick war das Ding. Leider muss ich sagen, der Umfang kam nicht von den vielen Geldscheinen oder dem Klimpergeld. Nee, nee. Es war ein halbes Leben, was ich dort in Form von Karten, Erinnerungen und Fotos gebunkert hatte.