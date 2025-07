Serie in Zirndorf: Vandalismus und Einbruch - Jugendlicher bei Polizei bekannt

Zirndorf (dpa/lby) - Ein wegen Vandalismus in einer Kleingartenanlage und Einbruchs verdächtiger 13-Jähriger aus dem mittelfränkischen Zirndorf ist bereits polizeibekannt. Der Jugendliche sei in diesem Jahr mehrfach wegen Sachbeschädigung im öffentlichen Raum in Erscheinung getreten, sagte Polizeisprecherin Janine Mendel. Keine der Taten sei aber so schlimm gewesen, wie die, die er in der vergangenen Woche mit einem anderen 13-Jährigen begangen haben soll. Der andere Junge sei bei der Polizei bisher nicht mit Straftaten aufgefallen.