Serie in ganz Deutschland: Einbrüche bei Zirkussen - Polizei nimmt drei Männer fest

Osnabrück/Weilburg - Nach gemeinsamen Ermittlungen in mehreren Bundesländern haben Polizei und Staatsanwaltschaft drei Männer festgenommen, die Teil einer Einbrecherbande sein sollen. Die Männer im Alter von 24, 28 und 52 Jahren wurden auf frischer Tat gestellt, nachdem sie im hessischen Weilburg während einer Zirkusvorstellung in einen Zirkuswohnwagen einbrachen und Geld stahlen, wie die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Osnabrück mitteilte, die die Ermittlungen leitete. Ein Haftrichter am Amtsgericht Limburg ordnete Untersuchungshaft an.