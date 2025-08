An bis zu vier Tagen in der Woche herrscht auf dem Marktplatz direkt vor dem alten Rathaus der Waffenstadt reges Treiben. Dienstags, donnerstags und freitags wird zum Wochenmarkt geladen. Jeweils am zweiten und am vierten Mittwoch des Monats ist Jahrmarkt. Während zum Wochenmarkt vor allem Händler mit frischen Lebensmitteln locken, so gibt es beim Jahrmarkt ein buntes Händlerangebot von der Tupperdose bis zur Unterwäsche.