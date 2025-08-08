In zwei Jahren kann Suhl ein großes Jubiläum feiern: Am 29. Juli 1527 – also vor 500 Jahren – wurden der Berg- und Waffenstadt die Stadtstatute verliehen. Aus den Einwohnern wurden so zum Beispiel Bürger, die einen Zehnerrat, unseren heutigen Stadtrat, wählen, sich bewehren und bewaffnen und Zoll einkassieren durften. Im Jahre 1544 erweitere Kaiser Karl V. die Rechte der Stadt Suhl durch ein weiteres Privileg, nämlich drei Jahrmärkte abhalten zu können. Ob sich damals jemand vorstellen konnte, dass die Tradition inzwischen mindestens zwei Mal im Monat auf dem Marktplatz angeboten wird?