Seit ein paar Jahren ist der Zieleinlauf der immer im Mai am GutsMuths-Rennsteiglauf Teilnehmenden in Suhl. Naja, nicht direkt im Zentrum, sondern im Suhler Ortsteil Schmiedefeld am Rennsteig, denn seit dem 1. September 2019 ist er Teil der kreisfreien Stadt Suhl. Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt auf etwa 680 bis 944 Metern Höhe und besitzt mit dem Sportplatz ein bei Freizeitläufern bestens bekanntes Ziel. Und das schon seit vielen Jahren.